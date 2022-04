Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol, in varsta de 51 de ani, a devenit pentru prima oara mama, in luna martie a anului trecut, cand a adus pe lume o fetița, pe Josephine. De atunci, viața vedetei și a lui Smiley s-a schimbat total. Recent, prezentatoarea TV s-a intors pe platourle de filmare și a dezvaluit cat a slabit dupa…

- Gina Pistol a nascut anul trecut in luna martie, iar de atunci se bucura de cea mai minunata prezența in casa, fiica ei, Josephine. Vedeta a avut mereu o silueta de invidiat, iar in momentul de fața a reușit sa ajunga la aceeași forma fizica pe care o avea inainte sa devina mama.

- Andreea Marin a adoptat un stil de viața sanatos, cu ajutorul caruia a reușit sa dea jos 7 kilograme. Vedeta ține o dieta și face sacrificii destul de mari pentru a reveni la o forma fizica cat mai perfecta.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Silvana Riciu a marturisit care este motivul pentru care se confrunta cu mai multe kilograme in plus. Vedeta s-a apucat serios de slabit pentru a ajunge la greutatea dorita. Artista s-a ingrașat 20 de kilograme dupa sarcina.

- Lidia Buble are un corp de invidiat, iar acum a marturisit cum a reușit sa slabeasca 15 kilograme intr-un mod sanatos și sigur. Ce alimente nu consuma vedeta, dar și ce au la baza mesele pe care le are zilnic. Care este secretul indragitei cantarețe.

- Monica Anghel a slabit in ultimii 2 ani foarte mult, iar acum este parca o alta persoana. Vedeta a pierdut 30 de kilograme, cu ajutorul unui regim alimentar și sport”Nu trebuie neaparat sa mergem la sala, putem sa facem mișcare in aer liber. Putem sa mergem in parc sau sa mergem intr-o padure. Anul…

- Amalia Nastase, in varsta de 44 de ani, a anunțat recent ca va urma o noua dieta, dupa ce s-a ingrașat 15 kilograme. Acum, Amalia a povestit ca rezultatele au inceput deja sa se simta și pana acum a scapat de 3 kg. „M-am ingrașat ca fiecare, na, nu m-am ingrașat 15 kilograme in 2 saptamani. M-am ingrașat…