- Actorul Mitica Popescu a decedat ieri la varsta de 86 de ani din cauza unor „probleme cardiace, pe fondul multiplelor comorbiditati”, dupa cum a anunțat medicul Silviu Negoița pentru news.ro. Astazi, trupul neinsuflețit al acestuia va fi depus la Teatrul Mic din Capitala. Sicriul cu trupul neinsuflețit…

- "Am vorbit cu el, vorbeam, pentru ca eram prieteni. Il intrebam "ce faci, Mitica? Cum mai ești\"", dar nu m-am gandit. Sunt șocat, parca a plecat fara preaviz, fara sa dea semene ca se duce, Sigur, poate medicii care-l tratau aveau alte informații. (...) El a suferit mult in timpul vieții, a facut 3…

- Marian Olteanu, care e actor in serialul „Clanul” de la Pro TV, a fost invitat vineri in emisiunea lui Catalin Maruța de la Pro TV unde a acceptat provocarea sosurilor picante, scrie protv.ro . A raspuns mai multor curiozitați, a facut și cateva dezvaluiri neașteptate. Actorul din serialul „Clanul”…

- Marian Olteanu are 30 de ani și e actor. Saptamanal e prezent pe micul ecran, joaca in serialul „Clanul” de la Pro TV alaturi de Goerge Mihaița, Carmen Tanase și Șerban Pavlu. Pentru Libertatea, tanarul actor a dezvaluit cum și-a ales aceasta meserie, cine a fost profesorul care l-a inspirat in facultate,…

- In timpul Saptamanii Dansului Contemporan, de la Iași, a fost lansata o carte importanta pentru acest domeniu, “Trasee coregrafice”, semnata de prof. univ. dr. Raluca Ianegic, de la Universitatea Naționala de Arta Teatrala și Cinematografica “I. L. Caragiale”, din București. Volumul demonstreaza ca…