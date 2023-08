Sicrie roz cu imaginea celebrei păpuşi Barbie, vândute în America Centrală O firma de pompe funebre din El Salvador a dus Barbie-mania la extrem, oferind sicrie roz cu captuseala cu celebra papusa. Totul a fost gandit astfel incat sa poți sa fii fan Barbie pana in ziua in care mori si chiar si dupa aceea, a relatat agenția Associated Press, preluata de news.ro.Sicriele roz din metal au fost puse in vanzare la Casa funerara „Alpha si Omega” din orasul Ahuachapan, langa granita cu Guatemala, iar decizia proprietarului a venit inainte ca filmul de comedie Barbie sa faca furori in cinematografe.Optiunea ca oamenii sa poata cumpara sicrie roz a fost luata inainte de premiera… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

