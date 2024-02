Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 11 luni, in țara noastra au fost diagnosticate 11 cazuri de malarie, dar nu s-au inregistrat decese din cauza acestei boli, care poate fi letala, transmite Ministerul Sanatații Este vorba despre persoane care au calatorit in zone endemice din Africa. Peste 100 de țari și teritorii din Africa,…

- Un retailer de fotolii va demara la inceputul acestui an lucrarile pentru un spatiu logistic multifunctional langa Cluj. Investiția de aproximativ 3,5-4 mil. euro face parte dintr-un plan mai amplu al companiei.

- Aleșii locali ai comunei Santana de Mureș au aprobat, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru care a avut loc in luna decembrie 2023, documentația de urbanism "Plan Urbanistic Zonal – PUZ Centru comercial, reglementare teren, construire centru comercial, accese auto, pietonal, parcare și amplasare…

- Erling Haaland ar putea sa isi piarda mai multi fani. Giovanna Costi, sotia internationalului brazilian Ganso, l-a acuzat pe starul norvegian de la Manchester City ca i-a ignorat fiul, un fan al sau, inaintea finalei Cupei Mondiale a Cluburilor, care are loc vineri, intre City si Fluminense.Costi…

- Neymar Junior, starul selectionatei de fotbal a Braziliei, nu va putea participa la Copa America 2024, programata in perioada iunie-iulie in Statele Unite, din cauza accidentarii grave pe care a suferit-o in octombrie, a anuntat medicul Selecao, citat de AFP. Atacantul-vedeta in varsta de 31 de ani…

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția 28 din 1 decembrie 2023. Concurenții au fost puși in fața unei provocari cu totul neobișnuite - sa reconstituie un obicei local al localnicilor din America Latina. "Cheflii" trebuie sa se imbrace in vaduve de Anul Nou, o proba cat se poate de interesanta,…