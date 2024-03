Cum e să călătorești în jurul lumii cu un cățel Roxana Carceag: „Vreau sa le arat oamenilor ca nimic nu ii poate impiedica sa calatoreasca mai mult, mai ieftin sau poate alaturi de animalele lor de companie” O tanara din Brașov a ajuns in cel mai sudic punct de pe glob, Ushuaia, considerat capatul lumii, fiind singura persoana din Romania care calatorește continuu alaturi de un cațel. Roxana Carceag (37 ani) calatorește de aproape un an de zile alaturi de cațelul ei, Joy, plecand impreuna din Romania și ajungand sa exploreze Americile pana in „Țara de foc” sau taramul pinguinilor, aproape de Antarctica. Cum a inceput calatoria „In mai 2023,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

