Stiri pe aceeasi tema

- Un expert in sarcini de curațenie de la o companie cu sediul in New York, Statele Unite ale Americii a dezvaluit cum trebuie sa procedezi, in cazul in care ai uitat sa pui o haina la spalat sau ai uitat un obiect periculos intr-un buzunar al unui articol. Iata cum sa deblochezi ușa de la […] The post…

- In 2023, Claudia Pavel a decis sa paraseasca definitiv Romania și sa se stabileasca din nou in Statele Unite ale Americii, impreuna cu fiul și cu sora ei. In plus, solista și-a gasit și un loc de munca la unul dintre cele mai importante radiouri din Florida. Iata declarațiile pe care le-a facut recent!…

- Daca nu ați ajuns pana acum in Egipt, ar fi cazul sa planificați o calatorie in aceasta țara fascinanta! Egiptul este recunoscut drept una dintre cele mai puternice și avansate civilizații din lume. Misterele și enigmele acestei țari au captivat intotdeauna pe toata lumea. Așadar, astazi va prezentam…

- Naționala de fotbal a Romaniei și-a aflat joi, 8 februarie, adversarii din ediția 2024/25 a Ligii Națiunilor. Tricolorii au fost repartizați in grupa C2 alaturi de Kosovo, Cipru și invingatoarea barajului dintre Lituania și Gibraltar. UEFA Nations League 2024/25 va avea efect direct și asupra preliminariilor…

- Campionatul Mondial din 2026 reprezinta una dintre cele mai așteptate competiții sportive la nivel global. Evenimentul de peste doi ani va fi cu atat mai special cu cat urmeaza a se organiza in comun de catre Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii. Este prima data in istorie cand trei țari vor…

- Lumea influencerilor din Statele Unite ale Americii a fost zguduita de moartea subita a influenceriței Mila de Jesus. Femeia avea 35 de ani și era mama a patru copii. Pe rețelele de socializare, Mila avea o comunitate impresionanta de fani, iar cei mai mulți o iubeau pentru naturalețea și modul in care…

- Anul 2024 se anunța a fi un an plin de alegeri, cu aproximativ patru miliarde de oameni, adica aproximativ jumatate din populația lumii, care vor merge la vot in diverse țari precum India, Mexic, Statele Unite ale Americii, Rusia, Pakistan sau in Parlamentul European și multe altele.

- Programul Cantemir de cofinantare pentru proiecte culturale destinate mediului international, prin care, anul acesta, 26 proiecte culturale s-au desfasurat in 22 de tari - in Albania, Austria, Australia, Africa de Sud, Belgia, Bulgaria, Chile, Elvetia, Franta, Germania, Italia, Indonezia, Marea Britanie,…