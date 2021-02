Și Primăria Beclean se digitalizează! Taxele și impozitele se pot plăti online! Vești bune pentru beclenari! Primaria orașului s-a aliniat in rand cu alte administrații, digitalizandu-se! Astfel, de ieri, taxele și impozitele pot fi platite online. Primaria Beclean a decis sa intre in rand… cu lumea moderna. Așa ca a creat o facilitate pentru cetațeni ca sa nu se mai deplaseze sa-și achite ”darile la stat”. Astfel, serviciul de Taxe și Impozite al Primariei Beclean a ajuns… pe ghișeul.ro. Beclenarii pot astfel sa plateasca din confortul casei. ”O veste importanta! Toate impozitele și taxele locale vor putea fi platite de acum și online, prin platforma ghișeul.ro unde s-a… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului Ulmeni, Lucian Morar: Impozitele și taxele raman la nivelul anului 2020. Penalitați anulate pentru restanțieri, daca platesc pana la finalul lui martie! Orașul Ulmeni este printre puținele UAT-uri in care cetațenii nu vor plati taxe și impozite marite in acest an. Lucian Morar, primarul…

- Primaria municipiului Bacau a dat publicitații un set de instrucțiuni, pentru ca persoanele fizice și firmele sa-și poata plati taxele și impozitele online, prin ghiseul.ro. Plata prin Ghiseul.ro (plata on-line) Persoanele fizice și juridice pot... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Din acest an, cetațenii comunei Bradu iși pot plati sumele datorate catre bugetul local (taxele şi impozitele, amenzile) și online, prin intermediul platformei “ghiseul.ro”. Acest lucru este posibil in urma parteneriatului pe care Consiliul Județean Argeș și ARA Software Group il au cu Primaria Bradu.…

- Primarul orașului Ghimbav, Ionel Fliundra, ne-a declarat ca, dupa ani de promisiuni, administrația localaa a reușit sa implementeze sistemul online de plata a taxelor și impozitelor locale. Astfel, din data de 15 ianuarie, obligațiile la bugetul local se pot face accesand și creand un cont pe ghiseul.ro…

- Primarul orașului Brașov, Allen Coliban, vrea sa afle daca brașovenii intenționeaza sa se vaccineze anti-Covid și le-a cerut cetațenilor sa spuna in mediul on-line daca și de ce o vor face. Sondajul se desfașoara pe pagina de Facebook a edilului șef, potrivit Mediafax. Primarul orașului Brașov,…

- Primaria Municipiului Sacele anunța ca incepand de luni, 11 ianuarie, se vor putea achita taxele si impozitele locale aferente anului 2021. Potrivit instituției, incepand cu data de 11.01.2021, Serviciul de Impozite și Taxe iși va relua programul de incasari de impozite și taxe. Impozitul pe cladiri,…

- Contribuabilii ploiesteni isi pot achita, incepand inca de ieri, 4 ianuarie, impozitele si taxele locale prin urmatoarele modalitati: a) in numerar/POS-uri prin casieriile Serviciului Public Finante Locale Ploiesti situate in:- Strada Basarabi nr. 5 :- Soseaua Vestului nr. 19 :- B-dul Independentei…

- Curand, locuitorii comunei Magura vor putea sa-și achite de acasa taxele și impozitele, fara a mai fi nevoiți sa se deplaseze la ghișeul primariei pentru a face acest demers. Facilitatea va fi disponibila pe platforma ghișeul.ro, insa dupa ce proiectul va fi aprobat de plenul Consiliului Local. Inițiativa…