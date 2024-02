Vești importante pentru români! Taxele și impozitele vor fi schimbate. Anunțul făcut de Marcel Boloș Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a adus vești de importanța majora pentru cetațenii romani, anunțand ca in anul 2025 vor avea loc schimbari semnificative in ceea ce privește taxele și impozitele. Aceste modificari sunt parte a unei reforme fiscale cuprinzatoare prevazute in Planul Național de Redresare și Reziliența și urmeaza sa fie implementate pentru a raspunde cerințelor europene și pentru a imbunatați structura fiscala a țarii. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel care administreaza banii țarii spune ca trebuie luata o decizie asupra modului de impozitare, daca va fi pastrata cota unica sau daca trebuie impus impozitul progresiv. „Anul 2024 a fost anul declarat cu zero impozite si taxe si acest lucru este legiferat in Legea bugetului de stat. Dar angajamentul…

- "Ne uitam deja la executia bugetara care pentru luna ianuarie ANAF-ul si-a facut planul de venituri. Luna februarie este o luna surpriza. Este cea mai saraca din an pentru ca este nivelul de venituri al bugetului cel mai mic de peste an si o sa vedeti in curand o surpriza placuta pentru ceea ce inseamna…

- BOZOVICI – Primaria comunei a lansat pe SEAP anunțul achiziției de echipamente in valoare de 2,6 milioane de lei! Dotarea cu mobilier și aparatura medicala specifice face parte din proiectul „Inființarea și dotarea Ambulatoriului Integrat Bozovici in cadrul structurii Spitalului Județean de Urgența…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat ca unele dintre revendicarile protestatarilor tin de facilitatile fiscale pe care Romania s-a angajat prin Planul National de Redresare si Rezilienta sa le reglementeze, iar revendicarile ce tin de Comisia Europeana trebuie prezentate acesteia. „Unele tin…

- „Trei aspecte importante am discutat astazi cu echipa de conducere a Bancii de Investitii si Dezvoltare”, anunta, miercuri seara, ministrul Finantelor.Marcel Bolos a precizat ca s-a discutat despre:Planul de operationalizare al Bancii, dat fiind rolul central pe care il va juca in catalizarea dezvoltarii…

- „Trei aspecte importante am discutat astazi cu echipa de conducere a Bancii de Investitii si Dezvoltare”, anunta, miercuri seara, ministrul Finantelor.Marcel Bolos a precizat ca s-a discutat despre:Planul de operationalizare al Bancii, dat fiind rolul central pe care il va juca in catalizarea dezvoltarii…

- Județul Ilfov devine un model de educație ecologica. Realizarea primei rețele de școli verzi, cu fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), a primit unda verde de la Ministerul Educației. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, pe contul…

- Ministrii de finante ai statelor UE au aprobat vineri Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) revizuit al Ungariei si plata catre aceasta tara a unei transe de 920 de milioane de euro din sumele ce revin Ungariei in acest plan de redresare post-pandemie, revizuit acum prin includerea planului…