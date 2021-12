Shakira, filmuleț făcut public pe rețelele sociale (VIDEO) Considerata una dintre cele mai indragite artiste la nivel mondial, Shakira este și o mama implinita. Are doi copii superbi, iar Milan, fiul ei cel mare, pare sa-i moșteneasca pasiunea pentru muzica, potrivit unui filmuleț facut public pe rețelelele sociale. Shakira are o relație cu fotbalistul Gerard Pique, caruia i-a daruit doi copii – Milan și Sasha, de care este foarte mandra. Celebra cantareața columbiana este foarte activa pe rețelele sociale și deseori face publice imagini inedite cu cei doi baieți ai ei. Astfel, de curand, ea l-a filmat pe Milan, in varsta de opt ani, in timp ce canta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Sharika și Pique sunt impreuna de 11 ani, dar nu au facut inca pasul cel mare. Managerul vedetei, Jairo Martinez, a povestit despre cat de bine se ințeleg cei doi și a lasat de ințeles ca sunt pregatiți de casatorie. Aceștia sunt fericiți alaturi de cei doi copilași ai lor, Sasha, in varsta de 6 ani…

- A trecut prin momente de cosmar! Celebra cantareata Shakira a dezvaluit ca a fost atacata de doi mistreti salbatici, in timp ce se afla cu fiul sau, Milan, intr-un parc din Spania, noteaza click.ro. Cantareata de origine columbiana Shakira (44 de ani) a povestit pe o retea sociala experienta ingrozitoare…

- Shakira a dezvaluit in sectiunea Stories a contului ei de pe reteaua de socializare Instagram ca a fost atacata de o turma de mistreti in timp ce se plimba alaturi de unul dintre cei doi fii ai ei intr-un parc din Barcelona, informeaza DPA. "M-au atacat in parc si mi-au luat poseta in care…