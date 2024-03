Se dau tichete sociale pentru Paște 2024! Vezi dacă te încadrezi Autoritațile incep distribuirea tichetelor sociale pentru Paște 2024. Vezi in randurile de mai jos care sunt criteriile de acordare și ce sume puteți primi! Incep inscrierile pentru tichetele sociale de Paște 2024! Autoritațile locale au pregatit totul, iar startul inscrierilor se da in luna martie. Centrele de Asistența Sociala din țara știu care sunt criteriile de acordare. Ce valoare au tichetele sociale pentru Paște 2024 Tichetele pentru paște pot fi folosite doar pentru cumpararea de alimente și au o valoare de 250 de lei. Este ultimul an in care puteți beneficia de aceasta suma, deoarece… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

