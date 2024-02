Stiri pe aceeasi tema

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, in ziua de sambata, 24 Februarie 2024, va avea loc incheierea expoziției Cade alba nea peste viața mea, colecție de grafica semnata de artistul plastic Aida Șușter Boțan. Momentul va fi marcat printr-o serie…

- Marți, 20 februarie 2024, la implinirea a 168 de ani de cand romii din Romania au devenit liberi, reprezentanții Biroului Județean pentru Romi din cadrul Instituției Prefectului – județul Suceava aduc un pios omagiu romilor care au fost victime ale Holocaustului și celor care și-au pierdut viața in…

- Edificiul considerat timp de un secol cea mai frumoasa construcție din Bucovina, cladirea fostului Cazinou al Bailor – Vatra Dornei, este in perioada 5-29 februarie 2024 gazda unei expoziții de grafica de excepție semnata de artistul plastic Aida Suster Botan. Astfel, la Centrul Muzeal și Multicultural…

- In acest an se implinesc 165 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Instituțiile de cultura subordonate Consiliului Județean Buzau – Muzeul Județean Buzau, Teatrul ”George Ciprian” și Centrul Județean de Cultura și Arta – vor implementa și in acest an programul…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Arhiepiscop Calinic, pentru a celebra Ziua Culturii Naționale, Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, prin sectoarele Cultural și Media și comunicare și Biroul de Presa și Relații Publice, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Universitatea „Ștefan cel…

- Ca in fiecare an, Arhiepiscopia Sucevei și Radauților se implica in proiectele menite sa aduca bucuria Nașterii Domnului in fiecare casa a Bucovinei, dar și sa ofere mangaiere și un mic dar celor aflați la nevoie. In acest sens, in seara zilei de 19decembrie 2023, la Centrul Cultural Muzeal „Palatul…

- „Peste suflet ninge. Cade alba nea peste viața mea care-aici se stinge. Tremura albastre stele Florile dalbe peste dorurile mele; Florile, florile dalbe. Dumnezeu de sus in inimi ne-a pus palpairi de stele.” Cu aceste versuri ale poeziei „A venit și aici Craciunul” scrisa de Radu Gyr, numit și poetul…

- Cazinoul din Vatra Dornei care va fi inaugurat marți, 28 noiembrie de Ziua Bucovinei și rebotezat Palatul Dornelor va fi inchis in minivacanța de 1 decembrie. Departamentul de comunicare al Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților a transmis ca obiectivul odata inaugurat va fi inchis pana pe 5 decembrie…