Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda evoluțiilor economice (datele cu privire la inflație, șomaj, cheltuieli pentru consum etc.) care sunt in contradicție cu o relaxare in viitorul apropiat a politicii monetare de catre principalele banci centrale, bancile centrale din trei țari importante ale Europei emergente (Ungaria, Polonia,…

- Un caz cu amanunte șocante, ajuns in instanța, a scos la iveala o situație greu de imaginat. O mama s-a confruntat cu acuzații grave, primind o condamnare la ani grei de inchisoare. Situația e cu atat mai datatoare de fiori, cu cat e vorba despre o femeie care era considerata influencerița pe internet,…

- Consiliul de Administrație al Bancii Transilvania a aprobat pe 8 februarie achiziționarea a 100% din acțiunile OTP Bank Romania S.A., precum și a altor companii din Grupul OTP Romania (inclusiv OTP Asset Management SAI SA si OTP Leasing Romania IFN SA). Semnarea contractului a avut loc vineri.

- Primaria Constanta anunta ca sprijina financiar parintii care nu isi permit sa plateasca o bona pentru copilul de varsta prescolara, sumele fiind cuprinse intre 250 si 710 lei lunar, pentru fiecare minor, conform Agerpres."Sprijin financiar de la primarie pentru serviciile oferite de bone! Primaria…

- Aceasta este prima emisiune de obligațiuni cu care Consiliul Județean Cluj este prezent la Bursa de Valori București (BVB). Emisiunea de obligatiuni s-a desfasurat in cadrul unui plasament privat, incheiat in luna decembrie a anului trecut. Consortiul care a intermediat plasamentul privat a fost format…

- Timp de mii de ani, Luna i-a inspirat pe oameni de la distanța, cu toate ca luminosul far de pe cerul nopții era prea departe pentru a fi explorat. Situația s-a schimbat, insa, pe data de 13 septembrie 1958, atunci cand nava spațiala Luna 2 a fostei Uniuni Sovietice a atins suprafața satelitului natural…

- Sprijin financiar de 350 de lei lunar, pentru o anumita categorie de tineri: Cine sunt cei ce se incadreaza Sprijin financiar de 350 de lei lunar, pentru o anumita categorie de tineri: Cine sunt cei ce se incadreaza Pentru a beneficia de aceasta finanțare, aceștia trebuie sa se inscrie in Programul…

- Christine Lagarde a dezmințit așteptarile celor care prevad reducerea in curand a ratelor dobanzilor in zona euro și a repetat ca, in ciuda estimarilor in scadere cu privire la rata inflației, costurile imprumuturilor vor ramane la nivelurile record actuale.