Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Constanta anunta ca sprijina financiar parintii care nu isi permit sa plateasca o bona pentru copilul de varsta prescolara, sumele fiind cuprinse intre 250 si 710 lei lunar, pentru fiecare minor. „Sprijin financiar de la primarie pentru serviciile oferite de bone! Primaria Municipiului Constanta,…

- Sprijin financiar de la primarie pentru serviciile oferite de bone Primaria Municipiului Constanta, prin Directia Generala de Asistenta Sociala, acorda parintilor, care nu isi permit sa plateasca o bona pentru copilul de varsta prescolara max.6 ani , ajutoare banesti, transmite Primaria Municipiului…

- 44 de copii au venit pe lume la Constanta gratie programului INFANT, iar proiectul continua si anul acesta, anunta Primaria Constanta. Obiectivul programului INFANT este cresterea natalitatii in randul populatiei de pe raza municipiului Constanta, prin acordarea de sprijin financiar pentru efectuarea…

- Primaria Municipiului Constanta, prin Directia Generala de Asistenta Sociala, acorda ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor singure aflate in situatii de vulnerabilitate socio economica si medicala.Conform prevederilor H.C.L. nr. 491 2023 privind aprobarea conditiilor si criteriilor de acordare…

- Primaria Municipiului Constanta, prin Directia Generala de Asistenta Sociala, a demarat campania umanitara ,,Sa daruim copiilor din comunitatersquo;rsquo; Astazi este ultima zi in care mai puteti aduce daruri familiilor cu copii aflate in nevoie sociala din municipiul Constanta "Daca simtiti ca nu puteti…

- Povestea lui Ianis, baiatul din Sebeș care a suferit un accident vascular la varsta de 4 ani: Are nevoie de ajutor financiar pentru un program intensiv de recuperare Povestea lui Ianis, baiatul din Sebeș care a suferit un accident vascular la varsta de 4 ani: Are nevoie de ajutor financiar pentru un…

- Ajutor financiar pentru crescatorii de animale: Aproape 19 milioane de lei vor fi acordați fermierilor romani Ajutor financiar pentru crescatorii de animale: Aproape 19 milioane de lei vor fi acordați fermierilor romani Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura, aflata in subordinea Ministerului…

- La data de 16 noiembrie 2023, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ndash; Serviciul de Investigatii Criminale Sector 5 au pus in aplicare un mandat de aducere, in Municipiul Bucuresti, emis pe numele unui barbat, in varsta de 51 de ani, fata de care sunt efectuate cercetari…