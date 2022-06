Stiri pe aceeasi tema

- Un avertisment ingrijorator vine din partea unui medic roman. Variola maimuței se poate transmite și de pe haine, nu numai prin contact direct și prelungit cu secrețiile și fluidele corporale așa cum ni s-a comunicat pana acum. Doctorul Marius Geanta, președintele Centrului pentru Inovație in Medicina…

- Un numar de sapte turisti, intre care trei copii, au fost evacuati in noaptea de duminica spre luni din statiunea montana Varful lui Roman din Horezu, dupa ce pensiunea in care se aflau a fost lovita de trasnet, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. Potrivit…

- Presa din Grecia scrie primul caz suspect de variola maimuței din aceasta țara se infirma. Pacientul, care este un roman stabilit in Marea Britanie, are de fapt varicela. El se afla in vacanța și a fost internat in spital, dupa ce pe corp i-au aparut erupții asemanatoare celor provocate de variola maimuței,…

- Grecia a confirmat duminica, 22 mai, un prim caz de variola a maimutei, la un roman care traieste in Marea Britanie si care venise in vacanta in Kefalonia, a precizat pentru DIGI24, medicul Nikos Koudounis.Prietena acestuia este si ea la spital, fara simptome, insa exista suspiciunea ca s a infectat…