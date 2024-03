Cine este protectorul și susținătorul din umbră al medicului Cătălin Cârstoiu Nominalizarea medicului Catalin Carstoiu ca fiind candidatul comun al PSD și PNL la Primaria Capitalei a surprins pe foarte multa lume, dar nu și pe cei din sistemul de siguranța naționala, ținand cont ca acesta a fost susținut discret de catre un greu al serviciilor secrete din Romania. Notorietatea medicului Catalin Carstoiu a crescut și ca urmare a faptului ca este finul fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu. Relația fin-naș a fost cimentata de faptul ca tatal medicului Catalin Carstoiu, Ion Carstoiu, fost deputat PD, a fost un apropiat al lui Traian Basescu in guvernarea CDR. Insa,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central (BEC ) a respins protocolul de constituire a Alianței „Dreapta Unita” . Din aceasta alianța urmau sa faca parte USR, condusa de Catalin Drula, PMP al lui Eugen Tomac și Forța Dreptei, reprezentata de Ludovic Orban. BEC a respins cererea de inregistrare a Alianței. Decizia i-a…

- In Prahova , un caz neobișnuit a atras atenția autoritaților dupa ce un barbat a apelat de nenumarate ori la numarul de urgența 112, stabilind un record nefericit. Din totalul impresionant de 364.655 de apeluri inregistrate in anul 2023, 1.400 au fost efectuate de aceeași persoana, ceea ce reprezinta…

- Partidele incearca sa ajunga la un consens in privința strategiei pentru alegerile care urmeaza sa vina. Un prim anunț, in acest sens ar putea fi facut dupa ședințele care vor avea loc in aceasta dupa-amiaza. Potrivit unor informații pe surse, alegerile locale vor fi comasate cu cele europaralamentare…

- In cursa catre Cotroceni se pare ca se inscrie și Dan Puric. Acest lucru a fost confirmat chiar de el, pe scena Luceafarul, la sfarșitul piesei ”Dan Puric – Voteaza, ma!”. Nu a durat mult, iar cei de la AUR și-au comunicat poziția oficiala. Prin intermediul unui comunicat de presa, AUR a transmis ca…

- CARAȘ-SEVERIN – Aceasta, potrivit lui George Simion, intr-o viitoare guvernare a AUR, formațiune careia tocmai i s-a alaturat doctorul! Organizația județeana AUR a venit, joi, in fața carașenilor cu doua surprize, promițand totodata ca acestea vor continua in ritm accelerat, ținand cont de posibila…

- „Plafonarea preturilor nu a functionat niciodata. Nu functioneaza nici in Romania. Companiile apeleaza la tot felul de tertipuri pentru a-si ascunde marjele, fie cumparand in interiorul grupului mai scump, fie facandu-si propriile marci de distribuitor. Rezultatul este rau si pentru consumatorul roman,…

- „In organizarea Filialei Județene Cultul Eroilor și a filialelor din Bacau ale Asociației Naționale a Cadrelor Militare in Retragere și in Rezerva (ANCMRR) și Asociației Naționale a Veteranilor de Razboi (ANVR), la Cercul Militar din Bacau a avut loc, marți, 23 februarie, un simpozion dedicat sarbatoririi…

- In organizarea Filialei Județene Cultul Eroilor și a filialelor din Bacau ale Asociației Naționale a Cadrelor Militare in Retragere și in Rezerva (ANCMRR) și Asociației Naționale a Veteranilor de Razboi (ANVR), la Cercul Militar din Bacau a avut loc, marți, 23 februarie, un simpozion dedicat sarbatoririi…