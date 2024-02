Dan Puric, posibil candidat AUR la prezidențiale In cursa catre Cotroceni se pare ca se inscrie și Dan Puric. Acest lucru a fost confirmat chiar de el, pe scena Luceafarul, la sfarșitul piesei ”Dan Puric – Voteaza, ma!”. Nu a durat mult, iar cei de la AUR și-au comunicat poziția oficiala. Prin intermediul unui comunicat de presa, AUR a transmis ca Dan Puric, alaturi de alte personalitați, vor intra in cursa interna a partidului. Competiția va avea loc in perioada 16 februarie – 16 iunie, iar la final se va desemna candidatul AUR. Ce spune AUR? ”Atenția și importanța pe care presa o acorda candidatului AUR este una care ne onoreaza și demonstreaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Update: Alianta pentru Unirea Romanilor a dezmintit marti informatia potrivit careia actorul Dan Puric este candidatul AUR la alegerile prezidentiale din acest an. „Atentia si importanta pe care presa o acorda candidatului AUR este una care ne onoreaza si demonstreaza forta partidului. Insa, informatia…

- La finalul spectacolului ”Votați, ma”, susținut pe scena teatrului Luceafarul, Dan Purin a facut o declarație despre care spectatori nu au știut ce sa spuna. Incert daca ”anunțul” facut pe scena face parte din spectacol, cert este ca Dan Puric a vorbit despre situația politica din Romania și a spus…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a susținut marți seara, 13 februarie, ca Dan Puric și-a anunțat candidatura la președinție cu sprijinul AUR și l-a numit pe actor un „creștinopat de extrema dreapta”, comparandu-l cu fostul politician extremist Corneliu Vadim Tudor. „Chiar de pe scena teatrului, la sfarșitul…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu susține ca o candidatura a actorului Dan Puric la alegerile prezidențiale, din partea AUR, ne va aduce in situația din anul 2000, atunci cand Corneliu Vadim Tudor a ajuns in turul II. CTP arata ca Dan Puric este un Vadim al zilelor noastre și este extrem de periculos…

- Florin Calinescu devoaleaza alianțele politice! Jurnalistul a declarat, in exclusivitate la Realitatea PLUS, ca dupa ce președintele Klaus Iohannis pleaca de la Cotroceni, PNL și PSD vor realiza o coaliție pentru a-și menține puterea. "Ei sunt impreuna, vor realiza coaliția dupa alegeri, dar trebuie…

- Azi se discuta in camerele reunite ale Parlamentului bugetul de stat si al asigurarilor sociale de stat pe 2024. Deputatii si senatorii au avut obligația sa depuna amendamente la cele doua proiecte pana ieri la ora 14,00. Azi, la ora 10,00, Birourile permanente reunite urmeaza sa stabileasca timpii…

- Victor Ponta, fost premier al Romaniei, a fost invitatul lui Marius Tuca intr-o ediție transmisa live de Gandul. Acesta a afirmat ca romanii s-au saturat de limbajul de lemn al politicienilor. „Eu te sfatuiesc sa faci o analiza a principalilor actori politici din acest sfarșit de saptamana important.…

- „In acest moment nu sunt discutii sau cel putin eu nu am participat. Se poate face o alianta pe partea dreapta, cel mai probabil in turul doi al alegerilor prezidentiale si in acel moment evident ca trebuie sa pui in discutie si un program de guvernare”, a declarat Dan Motreanu, duminica seara, la un…