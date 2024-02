Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a avut parte de un sfarșit tragic! Romanul, in varsta de 55 de ani, s-a stins din viața intr-o padure din staținea Baile Olanești, in județul Argeș. Ce au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Valcea.

- Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj Napoca au intervenit in colonia Valea Calda, unde un barbat a fost prins intr un utilaj agricol.Ajunse la fata locului, echipajele noastre au gasit un barbat de aproximativ 50 de ani care prezenta leziuni incompatibile cu viata, transmite ISU Cluj. La misiune…

- Accident cumplit in Argeș. Directorul aeroportului din Sibiu ar fi produs o tragedie, dupa ce a intrat cu autoturismul sau intr-o alta mașina, la volanul careia se afla un barbat. Șoferul a decedat in urma impactului, iar directorul ar fi la spital, alaturi de soția lui, in stare grava.

- Politistii rutieri intervin la un accident produs pe DN 7, in localitatea Boita, potrivit IPJ Sibiu. Din primele cercetari efectuate a rezultat ca, pe fondul nepastrarii distantei de siguranta, un ansamblu tir condus dinspre Ramnicu Valcea spre Sibiu de catre un barbat in varsta de 31 de ani, din judetul…

- A ars o casa din localitatea Pietroșani. In incendiu, un barbat in varsta de 73 de ani a murit. O femeie in varsta de 68 de ani primește ingrijiri de la echipajul medical. Au intervenit pompierii de la Detașamentul Mioveni, cu doua echipaje și doua autospeciale, alaturi de un echipaj și o autospeciala…

- Un barbat, in varsta de 73 de ani, și-a pierdut viața dupa ce a fost lovit de un tir, in timp ce traversa drumul public pe trecerea pentru pietoni. Accidentul a avut loc luni, in jurul orei 18:30, in localitatea Coșava. „Un barbat, in varsta de 54 de ani, a condus un tir pe DN…

- Accident mortal, luni, in Timiș. Un barbat, in varsta de 54 de ani, a condus un tir pe DN 68A dinspre Margina catre Coșevița, iar in localitatea Coșava a surprins și accidentat un barbat, in varsta de 73 de ani, care se afla angajat in traversarea drumului public pe marcajul pietonal marcat și semnalizat…

- Barbat de 37 de ani, lovit mortal de un tren in BrașovUn barbat de 37 de ani a fost lovit mortal, miercuri dupa-amiaza, de un tren, in apropierea strazii Minerva din municipiul Brașov, anunța Mediafax. Din primele cercetari, polițiștii au constatat ca un barbat de 37 de ani, din municipiul…