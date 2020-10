Stiri pe aceeasi tema

- Companiile aeriene globale pierd zilnic 418 milioane de dolari, a estimat, marti, Asociatia Internationala de Transportat Aerian (IATA), care a cerut guvernelor sa le ofere ajutor suplimentar, transmite Reuters, citata de Agerpres.IATA se asteapta ca industria aeriana sa inregistreze in semestrul doi…

- Compania Hitachi a renuntat la proiectul de 26 miliarde dolari pentru cinstrucția unei centrale nucleare in Marea Britanie, potrivit Bloomberg.Compania japoneza a anuntat miercuri ca a decis sa se retraga din proiectul Wylfa, dezvoltat in Tara Galilor, si a dat vina pe inrautatirea conditiior…

- Vanzarile din primele opt luni ale acestui an ale platformei video Zoom au fost mai mari cu 355% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Astfel, CEO-ul companiei s-a imbogațit in doar 24 de ore cu cinci miliarde euro, din creșterea valorii acțiunilor companiei pe bursa de la New York Platforma…

- Averea lui Eric Yuan, CEO-ul platformei de videoconferinte Zoom, a crescut cu 5 miliarde de dolari intr-o singura zi dupa ce compania pe care o conduce a raportat cresteri record in al doilea trimestru, potrivit Business Insider. Zoom a declarat ca vanzarile din T2 au fost mai mari cu 355% comparativ…

- Tesla va vinde actiuni in valoare de pana la 5 miliarde de dolari, dupa ce pretul acestora a urcat cu peste cu 1.000% in ultimul an Tesla va vinde actiuni in valoare de pana la 5 miliarde de dolari, ”din cand in cand” si ”la preturile pietei”, pe fondul cresterii incredibile…

- Averea lui Jeff Bezos a doborat inca un record mondial. Cel mai bogat om al planetei are 202 mld. de dolari, aproape cat PIB-ul Romaniei din 2017 Se știe deja ca Jeff Bezos este cel mai bogat om din lume, dar fața de ultima estimare, averea lui a crescut din nou. Saptamana aceasta, s-a stabilit un nou…

- Serviciile de livrari ale Uber au devenit cea mai mare sursa de venit pentru companie, cu 1,2 miliarde de dolari, in timp ce sumele incasate din serviciile de transport au scazut cu 67%, la 790 de milioane de dolari, pe fondul schimbarilor din societate induse de pandemie, relateaza CNN potrivit…

- Apple a prezentat raportul pentru cel de-al treilea trimestru, astfel compania a devenit cea mai valoroasa companie de tranzacționare publica din lume, depașind vineri la bursa gigantul petrolier de stat Saudi Aramco. Acțiunile Apple s-au inchis vineri cu 10,47%, ajungand astfel la o evaluare de piața…