Prețul construirii reactoarelor. Se vând acțiunile Nuclearelectrica Din cei 7 miliarde de dolari necesari pentru construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavoda, peste 5 miliarde dolari vin de la canadieni și americani. Sub ce forma vor veni aceste finanțari, nu se spune clar, cert este insa ca ministrul Energiei a anunțat deja vanzarea unui alt pachet de acțiuni de la Nuclearelectrica. […] The post Prețul construirii reactoarelor. Se vand acțiunile Nuclearelectrica first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

