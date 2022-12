Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in Ajun de Sfantul Nicolae, Arhiepiscopia Buzaului și Vrancei, prin preotul misionar Iulian Raicovici, de la capela din cadrul Spitalului Județean de Urgența Buzau, a imparțit daruri copiilor internați in Secția de Pediatrie și Chirurgie Pediatrica. „Ce poate fi mai frumos decat sa vezi zambete…

- Copiii au grija ca in seara zilei de 5 decembrie sa iși lustruiasca ghetuțele așteptandu-l pe Moș Nicolae care va trece pe la ei sa le aduca celor cuminți daruri, dar și o nuielușa celor neascultatori. Sfantul Nicolae, supranumit și „Facatorul de minuni”, patron al Greciei, este unul dintre cei mai…

- Creștinii ortodocși sunt așteptați duminica – 4 decembrie, de la ora 9.30, la hramul sfintei biserici ,”Sfantul Ierarh Nicolae”, din Zalau. La liturghie vor fi prezenți Inaltpreasfințitul Naum, Mitropolit de Ruse in biserica ortodoxa Bulgara, Inaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului și…

- Moș Nicolae și Moș Craciun vor poposi la Bistrița. Daca Moș Nicolae va imparți daruri in data de 5 decembrie, Moș Craciun va avea propria casuța pe Pietonal. Mai mult, va sta la povești cu cei mici. Anul acesta, copiii din Bistrița se vor putea bucura „la maxim” de Moș Nicolae și de Moș Craciun. In…

- Zeci de persoane au participat duminica la slujbele de pomenire oficiate in memoria victimelor din Clubul Colectiv, in curtea bisericii Sfantul Nicolae - Brosteni, dar si in fata fostei hale a fabricii Pionierul, unde a avut loc incendiul din 30 octombrie 2015.

- Ajutorul de incalzire pentru sezonul rece 2022-2023 pentru romanii care nu pot plati facturile. De cand și unde pot fi depuse cererile Ajutorul de incalzire pentru sezonul rece 2022-2023 pentru romanii care nu pot plati facturile. De cand și unde pot fi depuse cererile La data de 15 octombrie, romanii…

