- Sf Ilie 2020. Si-a ucis parintii, dar si-a ispasit pacatul si a devenit sfant Sf Ilie 2020. In timpul vietii sale, Sfantul Ilie a savarsit unele dintre cele mai grave pacate, cel mai mare fiind uciderea parinților sai la indemnul diavolului. El si-a ispasit toate aceste pacate in moduri diferite…

- Duminica, 21 iunie, este solstitiu de vara, cea mai lunga zi din an, eveniment care marcheaza debutul verii astronomice. In traditia populara, solstitiul de vara este asociat cu sarbatoarea Sanzienelor, cunoscuta in popor si ca Dragaica, celebrata pe 24 iunie.Vezi și: RASCOALA la Spitalul…

- Sanziene sau Dragaica este o sarbatoare populara ce coincide cu nasterea Sfantului Ioan Botezatorul, celebrata pe 24 iunie. Sarbatoarea de Sanziene este una de care sunt legate numeroase tradiții, obiceiuri și superstiții. Dragaica se celebreaza in fiecare an, pe data de 24 iunie. Noaptea de Sanziene…

- La 50 de zile dupa Invierea Domnului se celebreaza Pogorarea Duhului Sfant, numita in popor Rusaliile. Numele sarbatorii de Rusalii vine de la Rosalia, sarbatoarea romana a trandafirilor sau rozelor, peste care se suprapune sarbatoarea creștina, ce in vechime era inchinata și stramoșilor. De Rusalii…

- Ziarul Unirea 6 iunie: „Moșii de vara”, sarbatoarea dedicata pomenirii morților. Tradiții și superstiții Moșii de Vara 2020 sunt praznuiți, sambata, 6 iunie. Cu aceasta ocazie, in toate bisericile ortodoxe se oficiaza Sfinte Liturghii urmate de slujbe de pomenire a celor trecuti la cele vesnice. Moșii…

- In fiecare an, de la mijlocul lunii aprilie si pana la mijlocul lunii mai are loc ploaia de stele cazatoare Eta Aquaride. Meteorii din acest curent provin din coada cometei Halley, fiind pe orbita in jurul Soarelui. Meteorii provin din Eta Aquarii, una dintre cele mai luminoase stele din constelatia…

- Ziua de 1 Mai era cunoscuta, pe vremuri, si ca Ziua Pelinului sau Pomul lui Mai. Era sarbatoarea de Armindeni. Traditia spune ca acum se pun ramuri verzi la porti, pentru noroc si belsug. De asemenea, pelinul se pune pe masa, alaturi de tacam si intre asternut si haine pentru a indeparta spiritele rele.…

- A șasea zi din Saptamana Luminata, sambata, este o zi cu semnificații aparte pentru credincioși. In popor exista credinta ca, odata cu Invierea Domnului Iisus Hristos, se deschid portile raiului pentru sufletele pacatosilor retinute in iad, de la Adam si pana la cea de-a doua venire a Mantuitorului.…