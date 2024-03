Când este ECHINOCȚIUL de primăvară 2024. Semnificații, tradiții și superstiții Cand este ECHINOCȚIUL de primavara 2024. Semnificații, tradiții și superstiții Echinocțiul semnifica momentul in care Pamantul se afla cel mai aproape de Soare. Incepand de la aceasta data, durata zilei, intr-o continua creștere, depașește cea a nopții, care scade treptat. Aceasta perioada marcheaza debutul primaverii astronomice, avand o durata de aproximativ 92 de zile, relateaza alba24.ro. Echinocțiul indica intersecția eclipticii cu ecuatorul ceresc, moment in […] Citește Cand este ECHINOCȚIUL de primavara 2024. Semnificații, tradiții și superstiții in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echinocțiul de primavara 2024: Semnificații, tradiții, superstiții. Momentul in care ziua este egala cu noaptea Echinocțiul de primavara 2024. Echinocțiul reprezinta momentul cand Pamantul este cel mai aproape de Soare. Incepand de la aceasta data, durata zilei, in continua crestere, este mai mare decat…

- 9 martie: ziua celor 40 de Sfinți Mucenici. Tradiții și superstiții de primavara. Ce nu ar trebui sa faci astazi Ziua celor 40 de Sfinți Mucenici. Sfintii 40 de mucenici sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox in ziua de 9 martie. Aceștia erau ostasi si faceau parte dintr-un corp de armata stationat…

- ​Dragobetele este o sarbatoare populara, celebrata de romani pe 24 februarie. Sunt multe tradiții, obiceiuri și superstiții legate de aceasta zi in care fetele și baieții trebuie sa se intalneasca și sa-și declare dragostea. Conform tradiției populare, la Dragobete pasarile se strang in stoluri, ciripesc,…

- Cand pica Moșii de Iarna și Moșii de Primavara in 2024: Inceputul celor șapte sambete in care se pomenesc morții Moșii de Iarna sau Sambata Morților este una dintre sarbatorile importante in calendarul ortodox 2024. In aceasta zi creștinii fac parastase și dau de pomana pentru cei raposați. Moșii de…

- Ajunul Bobotezei, 5 ianuarie. Zi de post aspru pentru credincioși. Semnificații, tradiții, superstiții Sarbatoarea Botezului Domnului reprezinta un moment important pentru credincioși, potrivit calendarului ortodox. Marcata in 6 ianuarie, aceasta este precedata de o zi de post aspru, Ajunul Bobotezei,…

- Cand se spala dupa Boboteaza? Parintele Vasile Ioana a raspuns: Tradiții „babești” Astfel, invitat in cadrul emisiunii Pastila de Frumusețe, de la Spectacola, DC News și DC Medical, acesta spune ca toți creștinii ar trebui sa se ghideze doar dupa ce scrie in calendar și dupa nimic altceva. Acolo gasim,…

- A doua zi de Craciun. Sarbatori religioase, tradiții, obiceiuri și superstiții. Ce nu ar trebui sa faci in 26 decembrie Sarbatoarea Craciunului continua și in 26 decembrie, zi in care, in unele zone ale țarii inca se pastreaza obiceiuri de demult. Este o perioada cu bucurii și clipe frumoase, petrecute…