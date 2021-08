Stiri pe aceeasi tema

- PSD a decis sa depuna motiunea de cenzura impotriva Guvernului Citu atunci cand se vor aduna cele 234 de voturi pentru ca aceasta sa treaca, a declarat presedintele partidului, Marcel Ciolacu, luni, 30 august, dupa ședința Consiliului Politic Național. Acesta a precizat ca Opoziția mai are nevoie de…

- ​Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat luni ca va depune moțiunea de cenzura atunci când vor avea voturile necesare în Parlament. În acest context, el i-a cerut președintelui Klaus Iohannis sa îi ceara demisia premierului Cîțu, despre care a spus ca este un „condamnat…

- Depunerea unei noi motiuni de cenzura impotriva Cabinetului Citu a provocat disensiuni in PSD, Marcel Ciolacu si Sorin Grindeanu sustinand initial ca PSD sa depuna motiune de cenzura la mijlocul lunii octombrie, dupa congresele PNL si USR PLUS, in timp ce Paul Stanescu si

- Partidul Social Democrat pregatește o moțiune de cenzura care sa fie depusa la inceputul sesiunii parlamentare, cel mai probabil dupa Congresele PNL și USR PLUS, a spus, astazi, președintele PSD, Marcel Ciolacu.

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, anunța ca o viitoare moțiune de cenzura impotriva Guvernului Cițu va fi depusa de parlamentarii social-democrați abia dupa congresele PNL și USR PLUS. „O sa discut la acest sfarșit de saptamana cu colegii mei. Eu nu aș veni cu moțiunea sa se suprapuna luptei…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, la Timisoara, ca PSD nu va sustine niciodata un guvern minoritar PNL si ca nu ar fi "o catastrofa" daca, dupa 30 de ani, în România s-ar organiza alegeri anticipate, transmite Agerpres.Liderul social-democratilor…