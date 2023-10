Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a V-a a Ligii a III-a a programat duelul dintre Bucovina Radauți și Foresta Suceava. Partida s-a incheiat nedecis, 1-1. Gazdele au deschis scorul prin golgeterul Robert Ciobanu, in minutul 17, iar „galben-verzii" au egalat prin Marian Ilie, in minutul 73.In urma acestui rezultat ...

- Etapa a treia a campionatului Ligii a IV-a a fost una sub semnul golurilor. 49 marcate in Seria de Bacau, ceva mai puține, „doar” 40 in Seria Valea Trotușului. Interesant este insa ca daca in Seria 1 au fost la putere gazdele, in schimb, in Seria 2 partea leului a fost taiata de catre echipele […] Articolul…

- Campioana en-titre din Serie A, Napoli, primește in aceasta seara vizita lui Sassuolo, intr-un meci din etapa a doua din Italia. Partida va liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 4, Prima Sport 3 și Orange Sport 4. Napoli - Sassuolo, live de la 21:45 Vezi AICI cele mai interesante statistici!…

- Echipa FC Hermannstadt a incheiat la egalitate luni, in deplasare, scor 1-1, meciul disputat in compania formatiei Sepsi OSK, intr-un meci din etapa a sasea a Superligii.Sibienii au inceput mai bine meciul de la Sf. Gheorghe si au avut cateva ocazii bune in prima repriza, inclusiv un gol anulat pentru…

- Echipa italiana Lecce a invins duminica, pe teren propriu, scor 2-1, fornatia Lazio Roma, intr-un meci prima etapa din Serie A. Lecce a intors rezultatul de la 0-1, pe final de meci.Lazio a condus cu 1-0 la Lecce, prin reusita lui Immobile, din minutul 26. Lecce, care incepuse bine, s-a pierdut dupa…

- Juventus pornește la drum in noul sezon din Serie A in aceasta seara, pe terenul lui Udinese. Partida de pe „Dacia Arena” incepe la 21:45 și poate fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 3, Orange Sport 3 și Prima Sport 3. ...

- Echipa italiana Genoa a pierdut sambata, pe teren propriu, scor 1-4, in fata formatiei AC Fiorentina, intr-un meci din etapa intai a Serie A. Inter Milano a dispus cu 2-0 de Monza, informeaza news.ro.Fundasul roman Radu Dragusin a fost integralist la Genoa in disputa cu AC Fiorentina, de pe teren…