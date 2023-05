Stiri pe aceeasi tema

- Campioana din 2023 CSM Bucuresti a castigat duminica, la Bistrita, si trofeul Cupa Romaniei, dupa finala cu nou-promovata CSM Targu Jiu. Dunarea Braila a obtinut medalia de bronz, potrivit news.ro.CSM Bucuresti s-a impus in fata echipei CSM Targu Jiu, scor 31-25 (14-13.). CITESTE SI Serie A:…

- CITESTE SI Romania a cucerit cinci medalii la Europenele Under-19 din Franta 18:00 12 Romain Gregoire a castigat Cursa de patru zile de la Dunkerque 17:58 9 Andy Murray nu va participa la Roland-Garros 17:50 8 Ținuta in Liga 2, CSA Steaua cauta soluții legale sa revina pe prima scena și da vina pe interpretarea…

- Ciclistul francez Romain Gregoire, in varsta de 20 de ani, a castigat Cursa de patru zile de la Dunkerque, la finalul etapei a 6-a (ultima), desfasurata duminica in nordul Frantei, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Gregoire, component al echipei Groupama-FDJ l-a devansat cu 13 secunde pe danezul…

- Mikel Arteta, managerul lui Arsenal, spune ca echipa sa a avut "o calatorie incredibila", dar acum "trebuie sa se vindece" dupa ce a pierdut in cursa pentru titlu in Premier League, scrie BBC. CITESTE SI Italianul Matteo Berrettini a anunțat ca nu va juca la Roland Garros 12:24 8 Campion mondial…

- Ciclistul Arnaud De Lie, noua speranta a sportului cu pedale din Belgia, grav accidentat, marti, in cursa de Patru zile de la Dunkerque (Franta), a fost repatriat joi in Belgia unde va ramane spitalizat cu mai multe fracturi, a anuntat echipa Lotto intr-un comunicat dat publicitatii, citat de AFP, potrivit…

- Simona Halep nu și-a pierdut speranța ca va putea sa joace la ediția din acest an de la Roland Garros. Jucatoarea din Romania este suspendata pentru dopaj, dar in cazul unui verdict favorabil, dupa audierea de la Sport Resolutions, programata pe 30 aprilie, ar putea sa participe la turneul din Franța.…

- Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro…

- Manchester United s-a impus pe Old Trafford in fața celor de la Brentford (1-0), in urma unui duel controlat de „diavolii roșii”. Tot miercuri seara, Newcastle a obținut un nou succes, de aceasta data pe terenul celor de la West Ham United (5-1).