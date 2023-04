Stiri pe aceeasi tema

Echipa italiana Juventus Torino a invins marti seara, pe teren propriu, echipa Torino, scor 4-2, in derby-ul traditional al orasului Torino, denumit Derby della Mole, scrie news.ro.

Meciurile etapei a 28-a a Superligii de fotbal au loc de marti pana joi.

Echipa italiana Cremonese a produs o surpriza marti, in etapa a 24-a din serie A, dupa ce a invins, pe teren propriu, formatia AS Roma, scor 2-1.

Fotbalistul echipei Frosinone, Daniel Boloca, a inscris un gol in meciul terminat la egalitate, sambata, in deplasare, scor 1-1, cu formatia Palermo, in etapa a 25-a a ligii secunde din Italia, potrivit news.ro.Palermo a deschis scorul in minutul 37, prin Verre, insa Boloca a egalat in minutul 75.

Luca Gotti a fost demis din functia de antrenor al echipei italiene de fotbal Spezia, aflata pe locul 17 in clasament, la doar doua puncte de zona retrogradarii, a anuntat miercuri clubul din Serie A, citat de AFP, potrivit Agerpres.Fost tehnician al formatiei Udinese, Gotti a sosit la Spezia in luna

Formatia Juventus a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 3-0, echipa Salernitana, in etapa a XXI-a a campionatului Italiei. Golurile au fost marcate de Vladovic (26 -penalti, 47) si Kostic (45), informeaza news.ro.

Formatia Sassuolo a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Atalanta, intr-un meci din etapa a 21-a a campionatului Italiei, informeaza news.ro.

Echipa italiana Salernitana a invins vineri seara, in deplasare, scor 2-1, formatia Lecce, intr-un meci din etapa a 20-a a Serie A, informeaza news.ro.