Stiri pe aceeasi tema

- – Domnule Sergiu Sechelariu, ați realizat multe proiecte, de la faza inițiala pana la finalizare, dar pentru fiecare proiect știm bine ca trebuiesc și bani. CUM VEDEȚI REZOLVAREA NEVOILOR DE BANI PENTRU BACAU? VORBIȚI DE PROIECTE MAREȚE, DAR BANII DE UNDE II LUAM? – BACAUL, ACUM 15 ANI, ERA PRINTRE…

- – Domnule Sergiu Sechelariu, ne-ați obișnuit cu articole din care reies profesionalismul și motivația dvs., explicate pe ințelesul tuturor, sa ințeleaga tot omul ce se poate realiza in Bacau. Aș dori astazi sa vorbim despre urbanism, despre arhitectura orașului. Ce credeți ca trebuie facut și de unde…

- A trecut la cele veșnice Rodica Șerbanescu, profesor și politician bacauan. Nascuta in 1947, a studiat istoria la Univesitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și a predat la liceul PTTR (actualul NV Karpen) intre 1978 și 1990. Imediat dupa Revoluția a intrat in politica, fiind aleasa deputat pe listele…

- -Domnule Sechelariu aveți pregatirea unui om politic, ați demonstrat ca se poate, ați inițiat proiecte importante pe care le-ați finalizat in mare parte, mai puțin Centura Bacaului care a fost abia acum terminata, deși dvs. in 2003 ați inițiat proiectul și ați prevazut necesitatea acesteia. Cum vedeți…

- – Domnule Sergiu Sechelariu care sunt argumentele dvs. care confera incredere alegatorilor astfel incat sa va voteze daca ați candida? – In primul rand, personal, CE AM PROMIS CA POLITICIAN, M-AM ȚINUT DE CUVANT, nu mai reiau, am relatat in articolele anterioare. Cu aceasta ocazie comunic tuturor o…

- – Domnule Sergiu Sechelariu, este „febra fondurilor europene”, vin bani mulți pentru Romania. Cum apreciați ca trebuie sa acționeze municipalitatea, politicienii? – Vedeți dumneavoastra, fonduri de la UE au fost mai tot timpul, important este SA AI CAPABILITATEA SA LE ACCESEZI, altfel banii vin și pleaca.…

- -Domnule Sechelariu aveți performanța omului realizat pe plan profesional, atat in domeniul privat, cat și in administrație publica, cat timp ați fost Secretar de Stat. Bacauanii, in pragul alegerilor doresc sa cunoasca omul Sergiu Sechelariu, pareri, puncte de vedere ale unui om cu multa experiența.…

- In satul Racaciuni, din comuna cu același nume, s-a produs ieri la pranz un incendiu de proporții la un apartament. Imediat dupa primirea apelului care a sesizat evenimentul, s-au deplasat acolo 13 pompieri militari cu doua autospeciale cu apa și spuma, autoplatforma și o autospeciala de intervenții. …