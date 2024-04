Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu, primele reacții după ce Iranul a atacat Israelul Iranul a atacat Israelul in urma cu doar cateva ore. Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu au oferit primele reacții in acest sens. In ambele mesaje, atat Klaus Iohannis cat și Marcel Ciolacu au transmis solidaritatea Romaniei pentru Israel și condamna atacul Iranului. Președintele Klaus Iohannis a postat pe pagina sa de X poziția Romaniei dupa ce Iranul a atacat Israelul noaptea trecuta. „Romania condamna in cei mai fermi termeni atacul Iranului impotriva Israelului. Suntem in deplina solidaritate cu poporul israelian in aceste momente dificile. Facem apel la evitarea unei escalade regionale ulterioare”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

