- Nou avertisment al specialiștilor in securitate cibernetica de la DNSC: atenție la mesajele de tip „Ați caștigat!”, venite din partea unui comerciant online. Directoratul Național de Securitate Cibernetica spune ca hoții trimit un mesaj de felicitare prin care suntem informați ca am caștigat un premiu,…

- Marea Britanie a fost un fel de teren test pentru experimentele cu stiri si informatii false, care cauzau diviziuni de opinie majore in randul populatiei. In 2016, cand britanicii aveau de ales daca mai raman sau nu in Uniunea Europeana, s-au multiplicat mesajele transmise de retele de boti, conturi…

- Raducu Florin Croitoru, in varsta de 16 ani, a disparut de acasa, din municipiul Codlea, pe data de 5 februarie. Imediat, familia adolescentului a sunat la 112 insa de atunci, nimeni nu mai știe nimic despre baiat. Unchiul copilului, deputatul PSD Daniel Ghița, face acuzații grave și susține ca poliția…

- Logan și Jake Paul sunt gata sa vina in Romania pentru a-i infrunta pe frații Tate intr-un meci de MMA in cușca. Lupta in 4 ar necesita reguli noi pentru MMA și ar fi finanțata de Professional Fighters League, care e dispusa sa puna la bataie 40 de milioane de dolari! Cate 10 pentru fiecare participant…

- FCU Craiova a invins-o pe Dinamo, scor 2-1. Razvan Patriche, fundașul central al „cainilor”, și-a gasit cu greu cuvintele dupa meci. Razvan Patriche s-a numarat printre vinovații de la golul de 2-0. A fost scos ușor din joc, nu l-a mai putut ajunge pe Bauza și i-a permis argentinianului sa inscrie…

- Consumul de droguri este unul dintre cele mai stringente subiecte din ultima perioada. Fenomenul a luat amploare in Romania recent si au aparut din ce in ce mai multe cazuri in care consumul de substante psihoactive in randul adolescentilor a condus la tragedii. Din acest motiv, autoritatile au demarat,…