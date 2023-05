Serena Williams este însărcinată a doua oară! Apariție surprinzătoare la Met Gala Serena Williams este insarcinata a doua oara și a ținut totul secret pana acum. Castigatoarea a 23 de turnee de Grand Slam a anuntat ca ea si sotul ei, Alexis Ohanian, isi maresc familia la Gala Met de luni seara. Toata lumea a ramas surprinsa cand Serena Williams a pașit pe covorul roșu de la Met Gala cu o burtica proeminenta pentru ca doar familia a știut ca este din nou insarcinata. Williams, care s-a retras din tenis dupa US Open de anul trecut, si Ohanian au o fiica, Alexis Olympia Ohanian Jr., nascuta in 2017. „Am fost atat de entuziasmata cand Anna Wintour ne-a invitat pe toti 3 la Met… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

