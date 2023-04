Sepsi – „U“ Craiova 1-2 | Alb-albaștrii au „spart“ reduta covăsnenilor și au luat tot Universitatea Craiova a reușit sa se impuna clar, cu 2-1, vineri seara, la Sf. Gheorghe, in fața formației Sepsi. Partida a contat pentru etapa a 5-a, ultima din turul play-off-ului din Superliga. A fost un meci cu o prima repriza saraca in ocazii, ambele echipe straduindu-se sa nu primeasca gol. Cea de-a doua a mai mai vioaie și a fost gestionata cu cap de Eugen Neagoe și elevii sai, care se sufla acum in ceafa primelor trei clasate. Alb-albaștrii au deschis scorul in repriza secunda, prin Alex Crețu, cu un șut de la 16 metri, dupa un assist al lui Baiaram (’49, 0-1). „Leii“ și-au marit avantajul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

