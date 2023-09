Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Shik a nascut astazi, dupa ce a adus pe lume un baiețel. Artista și soțul ei sunt mai fericiți ca niciodata, iar cantareața a postat și prima imagine cu fiul ei, pentru care a ales un nume special.

- Sensy se afla pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru venirea bebelușul ei, iar momentele pe care le traiește acum sunt unice. Influencerul a organizat o petrecere pentru a dezvalui numele baiețelului ei și a declarat ca ea și soțul ei s-au inspirat din Biblie atunci cand l-au ales.

- Tragedie joi seara in județul Dambovița! Un copil de un an și noua luni și-a pierdut viața intr-un accident teribil, produs pe DJ 717, pe raza localitații Viforata. Micuțul era ținut in brațe de mama sa pe bancheta din spate in momentul cand s-a produs nenorocirea. La volanul mașinii implicate in accident…

- Un copil de un an a murit, joi, intr-un accident rutier cumplit in Dambovița. Micuțul era ținut in brațe de mama lui in timp ce s-a stins din viața. Tragedia s-a produs dupa ce șoferul beat a pierdut controlul volanului și mașina a intrat intr-un cap de pod.

- Un bebelus de 10 zile, diagnosticat cu o o boala extrem de rara la nivelul creierului a fost transportat de la Brasov la Targu Mureș. Nou-nascutul a fost salvat printr-o operatie complexa. Un bebelus de doar 10 zile, diagnosticat dupa nastere cu o boala extrem de rara, a fost salvat printr-o interventie…

- O ursoaica a cazut cu puiul ei intr-o fosa septica din Sinaia, cota 1400, pentru salvarea animalelor fiind angrenate forțe ale ISU Prahova. In incercarea de a-și proteja puiul, ursoaica il ținea pe creștet.

- RAZGANDIRE… Micutul abia nascut de Veronica Stegaru din Blagesti, in maternitatea spitalului municipal „Dimitrie Castroian” din Husi, nu va fi despartit de mama lui. Specialistii DGASPC Vaslui au venit ieri la unitatea medicala, pentru a finaliza procedura de institutionalizare a copilului, insa „Vulpita”…

- O tanara de 29 de ani din Șanț a sunat astazi la 112 pentru a solicita o ambulanța sa o duca la spital, intrucat ii venise sorocul. Bebelușul n-a mai avut rabdare, astfel ca echipajul medical ajuns la fața locului a gasit-o pe tanara cu nou-nascutul in brațe. Tanara are 29 de ani și este din Șanț. Aceasta…