- Echipa Republicii Capul Verde a produs surpriza primei etape la Cupa Africii pe Natiuni, dupa ce a invins reprezentativa Ghanei, scor 2-1, duminica, in grupa B a competitiei.Pentru Capul Verde au marcat Jamiro Monteiro (17) si Garry Rodrigues (90+2). Golul Ghanei a fost inscris de Djiku (56).…

- Victor Osimhen, atacantul-vedeta al campioanei Italiei, SSC Napoli, a marcat pentru selectionata Nigeriei in meciul incheiat la egalitate, scor 1-1, cu Guineea Ecuatoriala, duminica la Cupa Africii pe Natiuni la fotbal, pe stadionul Olimpic din Abidjan (Cote d'Ivoire), noteaza Agerpres. Guineea Ecuatoriala…

- Dupa 32 de ore petrecute pe drumul din Arabia Saudita spre Zambia, cu escale la Istanbul și Casablanca, naționala Zambiei s-a imbarcat intr-un avion ce a avut, la 9 minute de la decolare, probleme grave in alimentarea cu oxigen. Pilotul a luat decizia de a ateriza de urgența in capitala Banjul. Panica…

- Guelor Kanga Kaku (33 de ani), mijlocașul ofensiv al Stelei Roșii Belgrad, are trecut in buletin 1990 ca an al nașterii, in condițiile in care mama acestuia ar fi murit in 1986! Gabonezul, convocat la Cupa Africii pe Națiuni 2024, este subiectul unei anchete deschise de CAF. Inca un scandal legat de…

- Fotbalistul Esteban Orozco va rata pregatirea de iarna cu FC Argeș. Fundașul alb-violet a fost convocat la reprezentativa Guineei Ecuatoriale pentru Cupa Africii pe Natiuni (CAN), competitie care se va desfasura in Coasta de Fildeș, in perioada 13 ianuarie – 11 februarie. La turneul final vor participa…

- Ivorianul Hamed Traore, mijlocasul echipei engleze de fotbal Bournemouth, a fost spitalizat dupa ce a contractat parazitul malariei si va rata Cupa Africii pe Natiuni (CAN), a anuntat, vineri, antrenorul clubului englez de fotbal din Premier League, citat de AFP."Acum, el a iesit din spital si este…

- Wilfried Nathan Douala, despre care se spune ca ar avea 17 ani, a fost convocat in lotul Camerunului pentru Cupa Africii pe Națiuni. Cupa Africii se joaca in perioada 13 ianuarie – 11 februarie. Camerun este repartizata in grupa C, alaturi de Senegal, Gambia și Guinea. Rigobert Song, selecționerul Camerunului,…

- Selectionerul Senegalului, Aliou Cisse, nu ar fi primit niciun salariu timp de sase luni, potrivit presei locale. Senegalezii urmeaza sa isi apere trofeul la Cupa Africii pe Natiuni (13 ianuarie-11 februarie).Aliou Cisse nu si-ar fi primit salariul din iunie. Staful sau ar fi in aceeasi situatie.…