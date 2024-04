Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 4.752.548 de pensionari era inregistrat in martie 2024 in Romania, cu 3.890 persoane mai putine comparativ cu luna precedenta, iar pensia medie a fost de 2.247 de lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), transmite Agerpres.Valoarea totala a drepturilor…

- Banca Transilvania a anunțat ca a limitat valoarea plaților instant, in lei și euro, din cauza inmulțirii atacurilor de tip phising nu doar la noi in țara, ci in toata Europa. ”In ultima perioada, au crescut tot mai mult atacurile de phishing in Romania. Se intampla in toata Europa, nu doar la noi și…

- George Burcea (36 de ani) a cunoscut celebritatea peste Ocean, dupa ce a jucat in celebrul serial „Wednesday”, alaturi de nume grele precum Catherine Zeta Jones. Din pacate, „Lurch de Romania” a anunțat ca nu mai face parte din distribuția serialului și in cel de-al doilea sezon, care va fi filmat in…

- PSD ii face o surpriza neplacuta președintelui Klaus Iohannis și transfera de la Forumul Democrat al Germanilor din Romania, formațiune foarte apropiata de Iohannis. Corina Bokor, viceprimarul Sibiului, a trecut la PSD, asta dupa ce nu a mai prins lista de consilieri a FDGR pentru Primaria Sibiu. ”Viceprimarul…

- Program finanțat de Guvernul Romaniei prin fondurile primite de la Uniunea Europeana prin PNRR! Vezi in randurile de mai jos cine se incadreaza și cum pot fi folosiți banii! Așadar, se dau 1.900 de euro ajutor de la Guvern pentru familiile nevoiașe din Romania! Programul guvernamental susținut prin…

- ”Compania Retele Electrice Muntenia (parte a grupului PPC in Romania, denumita anterior E-Distributie Muntenia) a lansat, prin intermediul sistemului informatic de achizitii publice, o procedura de achizitie de lucrari de executie pentru modernizarea retelelor de medie tensiune din zona municipiului…

- Adina Valean, comisarul european pentru Transporturi, a fost intrebata in emisiunea Insider politic, difuzata sambata la Prima TV, ce sanse are presedintele Klaus Iohannis sa obtina o functie europeana de rang inalt. ”Eu cred ca are toate sansele. Totusi, domnia sa nu e singur, reprezinta Romania,…

- Un roman controlat de polițiști intr-o parcare de pe marginea autostrazii, in Germania, a ramas fara 33.000 de euro, bani pentru care nu a avut justificare și pe care-i ascunsese intr-o paine, scrie Bild.In timpul unui control la zona de odihna Irschenberg, de pe A8, din Bavaria Superioara, poliția…