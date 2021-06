Stiri pe aceeasi tema

- Intrevederea prevazuta a presedintelui american Joe Biden cu omologul sau rus Vladimir Putin nu este o ''recompensa'' pentru acesta, dar in schimb este cel mai eficient mod de a auzi direct de la el intelegerea si gestionarea diferentelor dintre Washington si Moscova, a declarat luni consilierul…

- Un grup de diplomați americani care afirma ca sufera de așa-numitul „Sindrom Havana” au trimis o scrisoare Departamentului de stat în care acuza administrația Biden ca le-a refuzat îngrijirea medicala de care aveau nevoie și ca a ignorat dovezile pe care le-au prezentat, relateaza…

- Rusia a anunțat joi ca iși va retrage trupelor de la granița cu Ucraina. Imediat, Departamentul de Stat a transmis ca Statele Unite “asteapta fapte si nu vorbe” din partea Rusiei. Potrivit anunțului facut de Moscova vineri ar trebui sa inceapa retragerea trupelor pe care le-a masat in apropierea granitei…

- Ambasadorul american la Moscova, John Sullivan, va reveni in SUA in cursul acestei saptamani, dar se va intoarce la post "in urmatoarele saptamani", a anuntat luni seara un purtator de cuvant al Departamentul de Stat, citat de publicatia Axios in pagina sa electronica, pe fondul exacerbarii tensiunilor…

- Ministrul de externe al Cehiei, Jan Hamacek, le-a cerut ambasadorilor sai la Moscova si Washington sa propuna organizarea summitului Rusia-SUA la Praga. Moscova nu isi ascunde satisfactia ca a reusit sa-l determine pe Joe Biden sa-l sune pe Vladimir Putin si sa-i propuna o intalnire intr-o tara terta,…

- Senatorii americani au prezentat joi un proiect de lege vizand sa permita Statelor Unite sa faca fata "provocarilor" ridicate de China, acuzand in special furtul de proprietate intelectuala si prevazand consolidarea legaturilor dintre Washington si Taipei, noteaza AFP. Intr-un consens rar…

