Semnale de alarmă în bugetul pe primele trei luni ale anului Executia bugetara pe primul trimestru nu pare dramatica, in ciuda dificultatilor provocate de razboul din Ucraina: indicatorii macro nu stau rau deloc, iar situatia pare sub control. In spatele cifrelor oarecum linistitoare, insa, se ascund o serie de anomalii, care vor intra la un moment dat la decont. La prima vedere, raportul Ministerului Finantelor Publice (MFP) care pune in oglinda cum se astepta statul sa arate bugetul dupa primul trimestru din 2022 si cum arata acesta in realitate arata relativ bine: veniturile au fost cu doar patru miliarde de lei mai mici decat programul, deloc mult avand… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

