Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, joi, la Palatul Victoria, cu prim-ministrul Republicii Portugheze, Antonio Costa, aflat in vizita oficiala in Romania. Seful Executivului a afirmat ca in cadrul discutiilor s-a abordat situatia din Ucraina, analizand posibilitatea agravarii situatiei, in cazul in…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, joi, la Palatul Victoria, cu prim-ministrul Republicii Portugheze, Antonio Costa, aflat in vizita oficiala in Romania. Seful Executivului a afirmat ca in cadrul discutiilor s-a abordat situatia din Ucraina, analizand posibilitatea agravarii situatiei, in cazul in…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, joi, la Palatul Victoria, cu prim-ministrul Republicii Portugheze, Antonio Costa, aflat in vizita oficiala in Romania. Seful Executivului a afirmat ca in cadrul discutiilor s-a abordat situatia din Ucraina, analizand posibilitatea agravarii situatiei, in cazul…

- Romania va analiza solicitarile Executivului de la Kiev privind furnizarea de arme catre Ucraina, a afirmat, miercuri, premierul Nicolae Ciuca. „Am avut o decizie prin care am asigurat transferul de echipament de protectie si munitie. In continuare analizam solicitarile pe care Guvernul ucrainean…

- Razboi in Ucraina, ziua 27. Rusia intensifica atacurile asupra Kievului dar și a marilor orașe. Mariupol și Odesa sunt bombardate fara incetare. La Kiev se impune o noua restricție de circulație, iar armata ucraineana se așteapta la un nou asediu din partea rușilor. Zelenski insista asupra unei intalniri…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, ca ANAF, ANPC si Consiliul Concurentei au demarat controalele la toate companiile petroliere care functioneaza in Romania, dupa ce romanii au format cozi la benzinarii , miercuri seara, alarmati de zvonurile ca prețul benzinei ar putea sa sara de 10 lei per litru.…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, sambata, dupa ședința de Guvern, ca sumele cheltuite de statul roman de cand a inceput razboiul din Ucraina vor fi decontate de Bruxelles. „Un subiect a fost acela de a identifica totalul cheltuielilor de cand a inceput razboiul din Ucraina. Este vorba de 51 de milioane…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca din totalul de 118.461 refugiati din Ucraina care au ajuns in Romania, au ramas in tara 46.435 de persoane, aproximativ 39%, 1.070 de cetateni au solicitat azil, iar dintre acestia 476 au ramas in centrele de azil. Potrivit premierului,…