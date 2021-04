SEMNAL de ALARMĂ! Testarea COVID 19 în farmacii e riscantă! Asociația Farmaciilor Independente Ethica trage un semnal de alarma asupra modului in care s-a decis testarea populației in farmacii și subliniaza lacunele propunerii legislative și erorile de comunicare catre populație. Se schimba DIN NOU regulile in MAGAZINE. Ce trebuie sa știe romanii Luand in calcul faptul ca startul testarii nu va fi dat, in cel mai bun caz, decat peste o luna, fiind implicate și alte autoritați care trebuie sa desfașoare activitați de avizare și instruire, ajungem la un moment in care nevoia de testare va fi din ce in ce mai scazuta datorita creșterii gradului de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

