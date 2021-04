Un seism cu magnitudinea 5,9 s-a produs duminica in provincia Bushehr din sudul Iranului, unde se afla o centrala nucleara, informeaza dpa si Xinhua. Potrivit autoritatilor locale, capitala provinciei Bushehr si orasul port Ganaveh au fost in mod special afectate de seismul de intensitate moderata. Epicentrul cutremurului a fost localizat la o adancime de 10 kilometri. Seismul a fost resimtit si in orasul Borazjan, precum si in provinciile invecinate Fars, Kohgiluyeh si Boyer-Ahmad si Khuzestan. Echipele de salvare au raportat ca o persoana a fost ranita in urma seismului, potrivit agentiei de…