Stiri pe aceeasi tema

- Generalul Mark Milley, seful Statului Major al SUA, a declarat intr-un interviu pentru BBC ca "au mai ramas intre 30 si 45 de zile" pentru contraofensiva ucraineana, o fereastra de oportunitate suficienta pentru ca trupele Kievului sa obtina succese inainte ca vremea sa se inrautateasca, iar frigul…

- Rușii au dat lovitura pe front! Se lauda ca au distrus pentru prima data un tanc Challenger 2 livrat Ucrainei de Regatul UnitFortele ruse care lupta in sudul Ucrainei au distrus pentru prima data un tanc Challenger 2 livrat Kievului de Regatul Unit, a declarat marti un oficial prorus, dand publicitatii…

- Purtatoarea de cuvant a trupelor ucrainene din zona de sud a Ucrainei, Natalia Humeniuk, sustine ca ocupanții ruși se confrunta cu probleme nu doar in direcția Zaporijjia, ci și in direcția Herson, in conditiile in care forțele Kievului "continua sa distruga inamicul", noteaza RBC, potrivit Rador."Bloggerii…

- Papa Francisc si generalul Mark Milley, presedintele Sefilor de Stat Major al SUA, au discutat luni despre razboiul si despre speranta de pace din Ucraina, in timpul unei audiente private la Vatican, transmite AFP. Milley, care este catolic, a declarat ulterior reporterilor care l-au insotit, ca vizita…

- Statele Unite aproba trimiterea unor avioane de lupta F-16 din Danemarca si Tarile de Jos in Ucraina pentru a o ajuta sa se apere de invadatorii rusi de indata ce se finalizeaza instruirea pilotilor, a declarat un oficial american, informeaza vineri Reuters. Ucraina a solicitat cu insistenta avioane…

- Cucerirea localitatii Staromaiorske, din sud-vestul regiunii Donetk, permite Ucrainei sa se apropie de a doua linie a defensivei ruse de care va trebui sa treaca pentru a-si putea continua inaintarea spre portul ocupat Berdiansk. Insa chiar daca a fost unul dintre cele mai mari succese de pe front ale…

- Presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a laudat vineri progresele "uimitoare" ale Ucrainei in implementarea reformelor pentru combaterea coruptiei, pastrarea drepturilor minoritatilor si asigurarea unei justitii independente, scrie agentia Reuters.Lupta impotriva coruptiei este o cerinta…

- Comandantul forțelor terestre ale Ucrainei, cel care a condus contraofensiva prin care in toamna trecuta armata Kievului a obținut victorii importante, a declarat ca principala rezerva militara nu a fost inca angajata in lupta cu rușii. Cercetam punctele slabe in apararea inamicului, a spus generalul…