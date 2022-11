Șeful Serviciului Imigrări Galați a murit într-un accident grav de circulație Șeful Serviciului de Imigrari Galați, comisarul șef Ciprian Șimu, și-a pierdut viața, la numai 41 de ani, in dimineața zilei de luni, in urma unui grav accident. Accidentul grav s-a petrecut in localitatea Iazu din județul Ialomița. Barbatul se afla la volanul autoturismului, aflandu-se alaturi de el in autoturism soția și fiica sa, și se deplasau catre Galați. Potrivit polițiștilor, autoturismul ar fi fost lovit de un camion condus de un cetațean ucrainean, care a intrat pe contrasens. In urma impactului, ambele autovehicule au fost proiectate in afara parții carosabile. Comisarul șef Ciprian… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

