- DUREROS… Un tanar de 29 de ani din municipiul Huși, șofer pe camion in Germania, și-a pierdut viața intr-un cumplit accident rutier. Francisc Cioloca nu a avut nicio șansa sa scape cu viața, dupa ce vehiculul de mare tonaj pe care il conducea pe autostrada A7, in direcția Wurzburg, a intrat in coliziune…

- Drama unei mame careia i-a murit fiul la o saptamana dupa ce medicii l-au trimis acasa cu antibiotic: 'Sunt șocata! O ecografie Doppler i-ar fi salvat viața' Un tanar de 25 de ani din Avrig, județul Sibiu, a murit la o saptamana dupa ce a ajuns la Urgențe. Medicii au spus ca are o infecție la plamani…

- Un roman mort in Germania a fost incinerat fara ca familia din Romania sa fie anunțata despre deces. La șase luni de la moartea barbatului, autoritațile romane nu au fost capabile sa transmita parinților, care au aflat despre tragedie printr-o cunoștința, nici macar certificatul de deces.

- Prima iubita a lui Beethoven a avut 17 ani in momentul in care s-au cunoscut. Povestea de dragoste ar fi putut sa se concretizeze, daca in relație nu ar fi intervenit parinții ei. Tanara a trebuit sa se mute pe teritoriul Romaniei de astazi, in zona Timișoarei. Cum nu s-a desavarșit idila. Viața romantica…

- Marele maestru de film Gheorghe Dinica a avut o viața pe masura meseriei sale. A cucerit publicul grație rolurilor care l-au facut celebru in lumea teatrului și filmului. Viața pana sa cunoasca gustul succesului a fost una amara, iar pe plan sentimental marele artist a cunoscut iubirea la varsta de…

- Pentru fanii serialelor „Alien Nation” și „Star Trek” vestea morții lui Gary Graham a fost una neașteptata. Celebrul actor a incetat din viața la varsta de 73 de ani, iar omagiile aduse acestuia, din partea colegilor actorului, au aparut pe internet. Gary Graham a incetat din viața la varsta de 73 de…

- Tragedie de proporții in Austria. Un roman s-a stins din viața, dupa ce mașina pe care o conducea a intrat in coliziune cu un alt autoturism. Medicii au ajuns imediat la fața locului și i-au acordat primul ajutor, dar barbatul s-a stins din viața din cauza ranilor foarte grave pe care le-a suferit.

- Adrian Mutu a facut o postare emoționanta pe contul de Instagram, la aproximativ trei saptamani de cand și-a pierdut mama. Antrenorul roman i-a transmis soției sale, Sandrei Mutu, un mesaj copleșitor.