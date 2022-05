Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a sustinut ca trupele sale au „eliberat complet” otelaria Azovstal din Mariupol, ultima zona a resistentei ucrainene in orasul din sud, ocupat, in rest, de rusi, relateaza CNN. CNN a precizat ca nu poate verifica, in mod independent, daca toate trupele ucrainene au parasit otelaria. Momentan,…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat, miercuri, ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina. „Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru”, a declarat Serghei…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, luni, la Strasbourg, ca, pentru a pune capat razboiului purtat in Ucraina de armata rusa, va trebui sa se construiasca pacea, cu Ucraina și Rusia in jurul mesei, fara a „umili” poporul rus, informeaza lefigaro.fr, citat de News.ro. „Vom avea de construit…

- Liderii grupului G7, grupul principalelor state industrializate, se reunesc duminica, prin videoconferința, pentru a discuta despre razboiul din Ucraina și noi sancțiuni impuse Rusiei. La discuții vor participa atat Joe Biden, cat și Volodimir Zelenski. Joe Biden a declarat ca va discuta cu liderii…

- Ucraina a avut ajutor din partea Statelor Unite cand a tintit, cu succes, cu rachete de croaziera pretioasa nava de razboi a Rusiei, Moskva, luna trecuta, afirma surse citate de CNN. Crucișatorul Moskva s-a scufundat pe 14 aprilie, dupa ce a fost lovita de doua rachete ucrainene – un eșec militar de…

- Germania a inceput sa lucreze la intarirea adaposturilor subterane, precum si la construirea stocurilor de criza in caz de razboi, ca urmare a conflictului din Ucraina, a informat, sambata, cotidianul Welt am Sonntag, citandu-l pe ministrul german de Interne, Nancy Faeser, relateaza Reuters. Dupa decenii…

- Generalul Eric Vidaud, directorul serviciilor militare de informații din Franța și-a dat demisia pentru cia nu a veluat corect amenințarile și invazia Rusiei in Ucraina. Conform presei franceze, citate de news.ro, evaluarea generalului francez a fost in contradicție cu cea a SUA, care arata ca Putin…

- FMI avertizeaza ca, desi este prea devreme pentru a se contabiliza impactul total al razboiului din Ucraina si al sanctiunilor financiare impuse Rusiei, ”consecintele economice sunt deja foarte grave”. ”Sanctiunile impotriva Rusiei vor avea un impact substantial asupra economiei globale”, mai susțin…