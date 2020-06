Stiri pe aceeasi tema

- "Dana Dobre nu mai e. Deja mi-e atat de dor de ea... Și ma doare sufletul ca n-am apucat s-o mai vad", a scris Georgia Radu. In continuare aceasta a postat mesajul lasat de Dana Dobre prietenilor si scris de aceasta inainte sa moara. Dragilor, Textul asta l-am scris cu speranta ca nu…

- Seful operatiunilor din Romania ale gigantului american Amazon, ieseanul Lucian Vornicu, a demisionat din functia de administrator al Amazon Data Services Romania si Amazon Development Center Romania. Vornicu a preluat conducerea Amazon Development Center Romania in noiembrie 2005. Amazon Data Services…

- @ Plan de masuri, la nivelul județului Ilfov, pentru școala de acasa @ ˜Evaluarea Naționala și Bacalaureatul se vor organiza cu respectarea unor reguli foarte stricte, de distanțare Președintele Klaus Iohannis a anunțat, luni, la Palatul Cotroceni, dupa o noua ședința privind masurile de gestionare…

- Ministrul Justitiei si Securitatii publice din Brazilia, Sergio Moro, cel mai popular din guvern, si-a anuntat vineri demisia din cauza unor ''ingerinte politice'' ale presedintelui de extrema dreapta Jair Bolsonaro in probleme judiciare, relateaza AFP. Acest fost judecator…

- Liderul de la Casa Alba a scris: „In lumina atacului Inamicului Invizibil, dar si din nevoia de a proteja slujbele minunatilor nostri cetateni americani, voi semna un Ordin Executiv pentru a suspenda temporar imigratia in Statale Unite". „Inamicul invizibil" este apelativul folosit de Trump in ultimele…

- Cristian Tudor Popescu spune ca medicii care au plecat de la terapie intensiva, in plina criza de coronavirus, au comis zadarnicirea combaterii bolilor. Jurnalistul propune ca medicii care demisioneaza in aceste conditii sa li se ia dreptul de a profesa, asa cum se practica in Italia.Cristian Tudor…

- Klaus Iohannis va avea o intrevedere cu prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, si ministrul cu Muncii si…

- Pe secția de nefrologie de la “Județeanul” din Timișoara a fost adusa o pacienta care necesita dializa, dar avea febra. O asistenta a refuzat sa o consulte, pe motiv ca nu este echipata corespunzator. "Daca nu va convine, demisionați!”, i-ar fi spus seful de sectie asistentei, care si-a inaintat apoi…