- Rata anuala a inflatiei a scazut la 10,64% in mai 2023, de la 11,23% in aprilie 2023, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 18,73%, cele nealimentare cu 5,15%, iar serviciile cu 11,16%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS).„Indicele preturilor de consum in…

- Intr-un sondaj anual care arata efectele corozive ale inflatiei asupra increderii economice a americanilor, Fed a spus ca procentul respondentilor care au spus in 2022 ca se descurca ”cel putin bine din punct de vedere financiar” a scazut cu 5 puncte procentuale, cel mai mult de cand a fost lansat sondajul,…

- Vorbind la o conferinta monetara de la Washington DC, liderul bancii centrale a mentionat ca initiativele Fed folosite pentru a contracara problemele bancilor mijlocii au impiedicat in mare parte sa apara scenariile cele mai defavorabile. Dar el a remarcat ca problemele de la Silicon Valley Bank si…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a avut o evolutie mixta pe parcursul diminetii, dar a scazut dupa-amiaza, inchideind tranzactiile cu un declin de 1,24%. Actiunile de petrol si gaze au coborat cu 4,5%, deoarece investitorii au evaluat o scadere a preturilor petrolului, potentialele majorari suplimentare…

- Rata anuala a inflatiei a scazut la 14,53% in martie 2023, de la 15,5% in februarie 2023, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 21,56%, cele nealimentare cu 11,06%, iar serviciile cu 10,83%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS ), date azi publicitatii.„Indicele…

- Intr-o seara de la sfarsitul lunii decembrie, in timp ce locuitorii Moscovei se plimbau pe strazile luminate ale orasului in asteptarea sarbatorilor de sfarsit de an, un grup de vechi prieteni s-au adunat la cina in apartamentul unui oficial de stat cu rang inalt. Unii dintre invitatii prezenti, printre…

