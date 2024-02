Excedent de lichiditate record, de peste 60 mld. lei medie zilnică, în ianuarie Suma depusa de banci la BNR prin facilitatea de depozit a fost in luna ianuarie de 60,7 mld. lei, medie zilnica, cel mai ridicat nivel de dupa anul 2012. Nivelul a depasit valorile inregistrate in 2023, care au oscilat intre 20 si 45 mld. lei, medie zilnica. In contextul excedentului mare de lichiditate din sistemul bancar, instrumentul de politica monetara relevant in Romania a devenit dobanda de 6% la facilitatea de depozit (care este remunerata de BNR bancilor care-si parcheaza bani astfel), si nu dobanda-cheie de 7%, dupa cum au explicat si analistii. Indicele ROBOR la 3 luni a continuat sa… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

