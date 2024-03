Jerome Powell reiterează poziţia că Rezerva Federală a SUA nu este încă pregătită să reducă dobânzile In remarcile pregatite pentru audierea sa in Congres, miercuri si joi, Powell a spus ca factorii de decizie raman atenti la riscurile pe care le prezinta inflatia si nu doresc sa reduca prea repede dobanzile. ”In luarea in considerare a oricaror ajustari ale intervalului tinta pentru dobanda de politica, vom evalua cu atentie datele primite, evolutia perspectivelor si echilibrul riscurilor. Comitetul nu se asteapta ca va fi adecvat sa reduca intervalul tinta pana cand nu va castiga mai multa incredere ca inflatia se misca sustenabil spre 2%”, a spus el. Aceste observatii au fost preluate din declaratia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

