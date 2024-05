Stiri pe aceeasi tema

- Benny Gantz, fost ministru al apararii al Israelului și actual membru in cabinetul de razboi al guvernului israelian, i-a dat, sambata, un ultimatum prim-ministrului Benjamin Netanyahu, prin care ii cere un plan clar de acțiune pentru razboiul impotriva Hamas, in caz contrar urmand ca formațiunea acestuia…

- Presedintele SUA. Joe Biden, condamna solemn antisemitismul, marti, la Capitoliu, in contextul in care Casa Alba denunta incidentele produse la manifestatiile propalestiniene din unele campusuri universitare americane, relateaza France-Presse, potrivit news.ro.Acest discurs are loc in cadrul ceremoniei…

- Israelul va „spori presiunea politica și militara asupra Hamas in zilele urmatoare", a declarat Benjamin Netanyahu. De asemenea, premierul Netanyahu a spus ca se va opune ”cu toata puterea mea”, daca SUA va impune sancțiuni soldaților din batalionul Netzah Yehuda al IDF, informeaza Mediafax.

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a indemnat luni comunitatea internationala "sa ramina unita" in fata "agresiunii iraniene, care ameninta pacea mondiala", dupa salvele de rachete si drone lansate de Iran impotriva Israelului, noteaza AFP. "Comunitatea internationala trebuie sa ramina unita pentru…

- Liderul organizatiei siite libaneze Hezbollah, Hassan Nasrallah, a apreciat vineri drept ''inevitabila'' o riposta a Iranului la lovitura efectuata luni asupra consulatului iranian la Damasc si atribuita Israelului, informeaza AFP, relateaza Agerpres.

- Liderul democrat al Senatului american, Chuck Schumer, a cerut joi organizarea de alegeri in Israel, numindu-l pe premierul Benjamin Netanyahu "un obstacol in calea pacii", relateaza AFP, potrivit Agerpres. "O coalitie condusa de Netanyahu nu mai corespunde nevoilor Israelului dupa 7 octombrie",…

