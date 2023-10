Stiri pe aceeasi tema

- Israelul nu se lasa mai prejos in razboiul declanșat in urma cu aproape o saptamana și este dispus sa lupte pana la capat. Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii. Este vorba…

- Forțele de Aparare ale Israelului cer ca toti civilii din orașul Gaza sa fie evacuati. Oamenii sunt sfatuiti sa isi paraseasca locuintele si sa se mute in partea de sud a enclavei, pentru propria lor siguranța și protecție si pentru a nu fi transformati de teroristii Hamas in scuturi umane. „Organizația…

- Un roman care avea si cetatenia israeliana a murit in urma atacurilor din Israel. El a servit in Fortele de Aparare ale Israelului. Anuntul a fost facut de catre oficialii Ministerului Afacerilor Externe. Oficialii institutiei au transmis condoleante familiei si au reiterat sprijinul pentru Israel.…

- Organizatia militanta siita Hezbollah anunta ca a lansat rachete si obuze din Liban spre nordul Israelului, duminica dimineața, pentru a ajuta ofensivei lansata sambata de Hamas impotriva Israelului, relateaza France Presse. Armata Israeliana și-a anunțat contraatacul, duminica dimineața. Un purtator…