- Ministrul israelian de externe, Eli Cohen, a apreciat drept un „pericol pentru pacea lumii” mandatul sefului ONU, Antonio Guterres, dupa ce acesta din urma a invocat o procedura rara in fata Consiliului de Securitate cu privire la razboiul din Fasia Gaza, noteaza AFP. „Cererea sa de activare a Articolului…

- Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a declarat miercuri ca numarul de civili uciși in Fașia Gaza arata ca exista ceva “in mod clar greșit” in operațiunile militare ale Israelului impotriva militanților palestinieni Hamas. Israelul a promis sa elimine Hamas, care conduce Fașia Gaza,…

- Israelul i-a refuzat viza sefului ONU pentru afaceri umanitare, Martin Griffiths, dupa ce secretarul general Antonio Guterres a condamnat in Consiliul de Securitate al ONU „incalcarile clare” ale dreptului umanitar care au loc in Fașia Gaza, transmite The Guardian.Anunțul a fost facut miercuri, 25 octombrie,…

- "Domnule secretar general, in ce lume traiti?", a intrebat marti ministrul israelian de externe, Eli Cohen, in fata Consiliului de Securitate al ONU, dupa ce Antonio Guterres a denuntat "incalcari clare" ale dreptului umanitar international in Gaza, informeaza AFP, conform AGERPRES."Fara niciun dubiu,…

